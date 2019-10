the toasters (usa)

1981 vom Exil-Engländer Rob ‚Bucket‘ Hingley an der Lower East Side Manhattans gegründet, stellte diese Band das Bindeglied zwischen dem englischen „Two-Tone- Movement“ und der amerikanischen „Ska-Explosion“ der 1990er Jahre dar (für die sie sozu- sagen den Zündfunken legten und damit maßgeblich den Boden bereiteten für später nachfolgende Gruppen wie THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES) – und heutzutage gehören sie zweifellos zu den weltweit bekanntesten und dienstältesten Formationen des Genres. Als Schmelztiegel verschiedenster kultureller Einflüsse drückt New York City ihrem Sound nach wie vor seinen unverwechselbaren Stempel auf, so aufregend wie das Leben in dieser Stadt ist dann auch der einzigartige und extrem tanzbare Mix aus Ska, Rocksteady, Reggae, Soul und World-Beat, den sie selbst als „East-Side-Beat“ bezeichnen. Zwar ist ihr Repertoire breitgefächert und beinhaltet auch traditionelle Dancehall-Nummern, bei ihren Konzerten unter dem Banner des Offbeats dominieren jedoch oft schnellere Stücke, die einen unverkennbaren Punk-Rock-Einfluss aufweisen. Denn es gilt nämlich: „In their 38th year they are still hitting the gas, not the brakes!“.