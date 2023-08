The Tonic Sisters – „The Good Old Times Are Back“

Die Tonic Sisters nehmen ihr Publikum mit auf eine Zeitreise der ganz besonderen Art und lassen den Geist und die Musik der 40er, 50er, 60er & 70er Jahre wieder aufleben.

In ihrer Vintage-Show „The Good Old Times Are Back“ interpretieren die Schwestern zeitlose Klassiker mal charmant, mal kokett – aber immer auf ihre eigene, unverwechselbare „Tonic-Sisters-Art“. Mit wunderbar mehrstimmigem Live-Gesang, mitreißenden Choreografien und stilechten Outfits sorgen die Damen für musikalische und optische Highlights und verzaubern so Zuhörer aller Generationen mit einer Hommage an die gute alte Zeit. The Tonic Sisters – Vintage Entertainment auf hohem Niveau und garantiert eine Zeitreise für Augen und Ohren.