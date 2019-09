1979 gründete Michael „Olga“ Algar, verantwortlich für Gitarre und Gesang, die Band im beschaulichen Sunderland, einige Besetzungswechsel später unterstützen ihn heute Tom Goober am Bass und The AMAZING Mr. Duncan am Schlagzeug.

Zu dritt springen & tanzen sie synchron über die Bühne, schleudern die Instrumente herum & liefern Konzert um Konzert eine Show, die ihresgleichen sucht. So vielfältig wie auch die Einflüsse der Toy Dolls sind – von The Pirates und Chuck Berry über The Jam bis hin zu The Sweet oder Slade – so vielschichtig sind auch ihre eigenen kleinen Melodien, die man wochenlang nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Ob ihre Coverversionen von Hits wie „Livin’ La Vida Loca“, „I’m Gonna Be 500 Miles“ oder eigene Songs wie das nicht totzukriegende „Nellie The Elephant“ – die Band weiß, wie sie unterhalten kann.

Im Oktober kommen THE TOY DOLLS auch endlich wieder nach Deutschland auf Tour, um ihr 40-jähriges Bandbestehen, das neue Album und alle alten Hits zu feiern.

“Olga is a guitar virtuoso, I’m not ****ing kidding. We did a show with THE TOY DOLLS in France over the past summer and they’re still world-class punk rock. I’ve been a fan of these guys for almost 30 years”

Tim Armstrong, Rancid

thetoydolls.com