The TransAtlantic Moonshiners ist eine Formation aus der Region Stuttgart/Schwäbisch Gmünd, die sich dem Country-Folk, Americana und Bluegrass verschrieben hat.

Die Band kombiniert traditionelle Musikstile aus den USA, Irland und Großbritannien mit einer modernen, virtuosen Darbietung.

Matthias „Sharpharp“ Weidle, Bluesmusiker aus Fellbach, und Matthias Möhring, Singer/Songwriter und Bluegrass-Musiker aus Stuttgart, spielen handgemachte, akustische Musik aus den USA, Irland und Großbritannien, virtuos mit Mundharmonika, Ukulele, Percussion, Gitarre und Gesang.

Christoph „GunSlinger“ Reif, Sänger und überragender Americana Gitarrist,

Ludwig „B Good“ Grimm, das Fundament am E-Bass und Gesang, zuhause in Beat-, Rock- und Volksmusik und

Matthias „J.Cash“ Knippenberg, an den Drums und Gesang, der Herzschlag der Band,

sind Musiker der ehemaligen Country-Band „Indian Summer“ aus Schwäbisch Gmünd.

Elektrifiziert und virtuos, mit Gesang und atemberaubenden Gitarrensoli und als Fundament ein rollender „Steam-Train“!

Zusammen bieten „The TransAtlantic Moonshiners“ ein abwechslungsreiches Programm, mit viel Tempo, Humor und einzigartigen Momenten.