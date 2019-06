× Erweitern ©The Travelling Art Gallery v.l.n.r: Ntshabele, Theron, Selematsela, Sithole

Elf Stunden Flug, rund 10.000 Reisekilometer Entfernung oder auch einmal um die Welt. Weiter weg könnte eine aufstrebende Kunstszene kaum liegen. Wer die Kunstwerke von "The Travelling Art Gallery" betrachtet, sieht den Spiegel einer heterogenen, gesellschaftlichen Realität mit den komplexen Facetten einer ganzen Generation. Eine Vielfalt, die sich in den Techniken und Werkstoffen der Kunst offenbart und die die Sujets der Kunst wirkungsvoll unterstreicht. Welche rasante Entwicklung die afrikanische Kunstszene genommen hat, zeigt das MOCAA in Kapstadt. Das spektakuläre Museum für zeitgenössische afrikanische Gegenwartskunst hat Südafrika auf die Landkarte der Kunstwelt katapultiert. In diesem Sommer ist keine Reise nach Südafrika nötig, um in die Kunst dieser vielfältigen Welt einzutauchen. Denn über 100 Kunstwerke von 15 Künstlern kommen als "The Travelling Art Gallery" nach Deutschland.

Der Eintritt ist frei.