Wir präsentieren zum Saisonauftakt: den ersten Wohnzimmerkünstler der TauberPhilharmonie.

Fabian Müller gehört als Pianist, Komponist und Dirigent zu den bemerkenswertesten Künstlern seiner Generation. Als Kommunikator, Kammermusiker und konzeptionell denkender Künstler überrascht und begeistert er sein Publikum in ganz Europa – zuletzt war er in der TauberPhilharmonie mit allen fünf Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven zu hören. Zum Eröffnungskonzert bringt er dann auch gleich sein eigenes Orchester mit: The Trinity Sinfonia besteht aus herausragenden jungen Musizierenden aus ganz Deutschland – handverlesen durch den künstlerischen Leiter.

Und mit Mozarts strahlendem A-Dur Klavierkonzert sowie zwei Sinfonien von Beethoven dürfen Sie sich auf einen musikalisch-funkelnden Abend freuen, der die besondere Akustik der TauberPhilharmonie klangvoll zur Geltung bringt.