The Tritops

Ihr Ziel: Songs nicht einfach nur nachspielen, sondern sie in einem frischen, ungewohnten Gewand neu zu interpretieren.

Mit warmem, mehrstimmigem Satzgesang und akustischen Arrangements entsteht ein Klangbild, das berührt und überrascht.

Neben der Gitarre sind mittlerweile auch Mandoline, Banjo, Bluesharp oder Stompbox mit auf der Bühne vertreten. Bei den liebevoll arrangierten Songs kommen auch immer wieder Titel zur Auswahl, die man nicht unbedingt sofort dem typischen Cover-Mainstream zuordnen würde.

Mit viel Herzblut, Leidenschaft und Spielfreude schaffen es die Tritops immer wieder dem Anlass entsprechend, ein authentisches, abwechslungsreiches Programm zu gestalten, das Emotionen weckt und sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert.