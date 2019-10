Hallo Stuttgart, na, wer hat Lust auf eine amtliche Portion Trouble in eurer schönen Stadt? Im Gepäck haben wir dabei nicht nur Material unseres 2018er Debütalbums “Lose Your Ties” sondern auch jede Menge neuer Stücke, die wir das ganze Jahr über schon auf verschiedensten Konzerten getestet haben.

Wir sind sozusagen warm gespielt und haben Bock, euch auf eine Reise durch viele Genres, Kulturen und Einflüsse zu nehmen. Gerade in diesen turbulenten Zeiten kann uns Musik näher zusammenbringen und alle Arten von Grenzen überwinden. Denn am Ende eint uns mehr, als uns trennt und darum geht es bei der “Unity In Diversity”-Tour. Und natürlich darum, mit euch eine richtig gute Zeit zu haben. Aber das versteht sich ja von selbst, oder Stuttgart? Also, wir sehen uns,

Eure The Trouble Notes