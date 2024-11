Kreativ, mutig, virtuos

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler alias The Twiolins sind Spezialisten der Gattung Violinduo und bekannt für ihre unkonventionellen Interpretationen klassischer Musik. Durch das gemeinsame Musizieren seit Kindertagen haben sie ein Höchstmaß an Perfektion im Zusammenspiel erreicht, eine einzigartige Klangidentität und eine größtmögliche stilistische Flexibilität.

In ihrem Programm „Eight Seasons“ kombinieren The Twiolins einen Klassiker der Barockmusik, Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, mit elf Tango-Nuevo-Stücken von Astor Piazzolla. Wie reagieren die berühmten „Jahreszeiten“, wenn sie Satz für Satz einem Tango gegenübergestellt werden? Diese Frage haben The Twiolins mit viel Kreativität, mutigen Arrangements, virtuoser Spielfreude und einem Augenzwinkern zu Gidon Kremer (und dessen „Eight Seasons“) beantwortet. Barocke Leichtigkeit trifft auf die Melancholie des Tango Nuevo – und beide Welten zeigen sich in einem völlig neuen Licht, in dem die Grenzen zwischen musikalischen Genres, Kontinenten und Jahrhunderten verschwimmen.

Mit ihren „Eight Seasons“ für zwei Violinen waren The Twiolins bei namhaften Festivals zu Gast. Ihr Konzert beim Mozartfest Würzburg war Monate im Voraus ausverkauft, und die gleichnamige CD wurde 2021 für den Opus Klassik nominiert und mit der Silbermedaille der Global Music Awards ausgezeichnet.