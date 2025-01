40th Anniversary Tour

The Ukulele Orchestra of Great Britain

Leisa Rea, Hester Goodman, Laura Currie, Ben Rouse, Peter Brooke Turner, Ewan Wardrop, Jonty Bankes Ukulele

Die Show des Ukulele Orchestra of Great Britain ist ein Ritt durch alle Genres, von Pop, Rock und Punk über Folk und Jazz bis hin zur Klassik. Virtuos, immer wieder überraschend und mit der angemessenen Prise an britischem Humor serviert, ist es schier unmöglich, sich dem Charme dieses Ensembles zu entziehen. Jede Musikerin, jeder Musiker hat eine unverwechselbare Persönlichkeit, eine ganz besondere Art – und im Zusammenspiel machen sie das Ganze zu einem Abend voller musikalischer Highlights und menschlicher Wärme. Sich selbst nicht zu ernst zu nehmen: Das gehört zu den Geheimnissen ihres weltweiten Erfolgs inklusive fußstampfender Beifallsstürme und ausverkaufter Shows im Sydney Opera House, in der Londoner Royal Albert Hall oder der New Yorker Carnegie Hall.

Seit ihrer Gründung vor vierzig Jahren haben sich die »Ukes« vom Außenseiter mit den merkwürdigen, liebevoll »Bonsai-Gitarren« genannten Instrumenten zu einer Institution entwickelt. Und spätestens seit dem Brexit sehen sie sich auch als Botschafter für »all things British« im Rest der Welt. In formeller Abendkleidung beweist das Orchester, dass einfach jedes Musikstück dieser Welt es wert ist, auf der Ukulele neu interpretiert zu werden.