The Umbilical Brothers: The Best of The Worst of The Best

Von New York bis Tokio und überall dazwischen haben THE UMBILICAL BROTHERS das Niveau von „physischer“ Comedy auf ein ganz neues Level gehoben.

Mit „The Best of The Worst of The Best“ erleben die Zuschauer in Deutschland und der Schweiz nun die Höhepunkte ihrer beliebtesten Shows. Eine energiegeladene Mischung atemberaubender Körperlichkeit, rasanter Stimmgewalt und surrealer Komik, die ihnen weltweit große Anerkennung eingebracht hat. Ob langjähriger Fan oder Neuling, hier erfahren die Besucher, warum THE UMBILICAL BROTHERS als eine der originellsten Comedy Acts der Welt gelten.

"Wildly funny and endlessly inventive" – The Guardian

"They inhabit a parallel universe where stand-up meets vaudeville meets Warner Bros. cartoons" – New York Times