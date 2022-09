The United States of America (USA 22, 98 min, OV)

Für seinen ersten Dokumentarfilm mit dem Titel The United States of America (1975) porträtierte James Benning die USA durch die Windschutzscheibe eines Autos. Für seinen zweiten Film mit demselben Titel nimmt er das Land Jahrzehnte später erneut unter die Lupe: Dieses Mal besteht der Film aus einer Aneinanderreihung statischer Aufnahmen aus je einem Bundesstaat, begonnen bei Heron Bay, Alabama, bis hin zu Kelly, Wyoming. Die 52 gekonnt in Szene gesetzten, knapp zweiminütigen Ansichten von Landschaften, Städten und dem, was dazwischenliegt, ergeben ein Porträt der USA von heute, das gleichzeitig auch deren Bruchlinien nachzieht: umzäunte Anstalten, ein austrocknendes Flussbett, heruntergekommene Straßen und Tankstellen, ein Camp unter einer Brücke. Auch die Vergangenheit ist allgegenwärtig, sie scheint auf in den Songs und Reden, die hin und wieder die Hintergrundgeräusche übertönen, neben die Motive treten und dasWerk somit komplettieren.

In englischer Sprache

Ort: Kamino, Programmkino Reutlingen, Ziegelweg 1/1, 72764 Reutlingen

Eintritt: 10 €, emäßigt und d.a.i.-Mitglieder 9 €

Tickets: www.kamino-reutlingen.de

In Kooperation mit Kamino Reutlingen