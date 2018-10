× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Experimentelle Reise durch das Universum.

Wo bitte steht geschrieben, dass es nur einen Urknall geben darf?

13,8 Milliarden Jahre nach dem ersten, haben The Universe By Ear einen zweiten grossen Wumms initiiert. Seither reissen die Bässe schwarze Löcher ins All, brettern die Drums wie unaufhaltbare Kometen durch die Schwerelosigkeit, und zeichnen die Gitarren Feuerstreifen ans Firmament.

Drei wagemutige Basler Musiker, darunter Pascal Grünenfelder, im JAK bestens bekannt als Bassist von 'Fido plays Zappa', haben sich zu dieser Mission zusammengefunden, um den Rock dorthin zu führen, wo bislang keiner einen Fuß auf den Boden gesetzt hat: in eine komplexe, farbenfrohe, überraschende, harte, melodiöse Landschaft und in einen Kosmos, in dem improvisierter Freifall direkt neben durchstrukturierten Formen existiert. Augen zu und durch: Jetzt erforschen wir das Universum mit dem Gehör!

„Bei diesem Debüt hat man oft das Gefühl, alle Zeitachsen krümmten sich zu einem Punkt zusammen und präsentierten hier eine neue Supergroup." (Artnoir (CH))