Kinder werden heute in eine zunehmend digitale Welt geboren, in der Handy, Tablet und Computer wichtige Begleiter unseres Alltags sind und ihn gleichzeitig formen.

THE USERS knüpft an diesen technologischen Generationssprung an und interessiert sich für die Perspektive der Kinder auf ihre digitalen Lebenswelten. Die Regisseure Britt Hatzius und Darren O’Donnell erkunden mit einer Gruppe von Schulkindern das, was diese auf ihren Geräten »tun« bzw. »sehen«. Die Ergebnisse münden in eine Performance, die vom 25. bis 27.11. am Theater Rampe zu sehen sein wird: ein spielerisch-reflektierter Versuch, die digitalen Welten der Kinder für Erwachsene erfahrbar zu machen.

Hinweis: In dieser Vorstellung wird Ihr Smartphone als Licht- und Tonquelle eine Rolle spielen. Bitte mit einem voll geladenen Akku zur Vorstellung kommen, sofern Sie über ein Smartphone verfügen. Besten Dank!

Das Projekt ist Teil des Kulturprogramms von Kanadas Gastlandauftritt bei der Frankfurter Buchmesse 2020/21. Es wird unterstützt durch das Canada Council for the Arts und die Regierung von Kanada. Gefördert vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. und dem Fonds Darstellende Künste.