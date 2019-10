Nick Garbett (trumpet) / Jeremy Rose (saxophones, bass clarinet) / Alex Boneham (bass) / AlexMasso (drums / percussion)

The Vampires, vom The Guardian als „seductive, genre-hopping creativity“ und dem Downbeat-Magazin als „worldly, talented“ beschrieben, setzen sich aus vier der am meisten ausgezeichneten Jazz-Instrumentalisten Australiens zusammen.

Mit dem Risiko-nicht-scheuen den Improvisationen, raffinierten Kompositionen und einem unheimlichen Gespür für den Dialog zwischen den Frontlinien von Saxophon und Trompete, hat die Band einen eigenen Stil entwickelt, der mühelos Einflüsse aus allen Teilen der Welt vereint.

2016 veröffentlichte die Band ein Album gemeinsam mit dem Gitarristen Lionel Loueke. Gefeiert auf einer komplett ausverkauften Tour, als auch in den Medien, ist die Band nun gestärkt, ihr neues Album „Pacifica“ zu präsentieren. Eher denn je werden hier Klänge aus verschiedenen Kontexten und Kontinenten vereint und lassen den Klang dieser Ausnahme-Band hervortreten.

Saxophonist Jeremy Rose, Trompeter Nick Garbett, Bassist Alex Boneham und Schlagzeuger Alex Masso veröffentlichten mit den Vampires bereits sechs Alben und tourten unermüdlich durch Australien, Europa und Großbritannien.

Highlights waren dabei eine komplett ausverkaufte Tour mit Gitarristen Lionel Loueke, Auftritte beiden Edinburgh and Glasgow Jazz Festivals, dem A Love Supreme Festival und dem Pizza Express Jazz Club (London), sowie den wichtigsten Jazzfestivals Australiens, darunter das Melbourne, Perth and Brisbane International Jazz Festivals und das Wangaratta Festival of Jazz and Blues.

Vor kurzem wurde die Band als erste Instrumentalgruppe überhaupt für den Australian Music Prize nominiert.