The Vampires, vom Downbeat-Magazin als "worldly, talented" beschrieben und von The Guardian für ihre "seductive, genre-hopping creativity" gelobt, setzen sich aus vier der am meisten ausgezeichneten Jazz-Instrumentalisten Australiens zusammen.

The Vampires erregen mit ihrem unverwechselbaren Sound, der mit Miles Davis und seinem Album “Bitches Brew” sowie mit dem Art Ensemble of Chicago verglichen wird, weltweit Aufmerksamkeit: Mit den Risiko-nicht-scheuenden Improvisationen, raffinierten Kompositionen und einem unheimlichen Gespür für den Dialog zwischen den Frontlinien von Saxophon und Trompete hat die Band einen ganz eigenen Stil entwickelt, der mühelos Einflüsse aus den verschiedensten Teilen der Welt vereint.

Saxophonist Jeremy Rose, Trompeter Nick Garbett, Bassist Alex Boneham und Schlagzeuger Alex Masso veröffentlichten mit The Vampires bereits sechs von der Kritik hochgelobte Alben, darunter das ARIA-nominierte “The Vampires Meet Lionel Loueke” gemeinsam mit dem Gitarristen Lionel Loueke. Auf ihrem zuletzt erschienenen Album “Pacifica” kehrten sie 2019 zum klassischen, akkordlosen Quartettformat zurück, um das 10-jährige Bestehen der Band zu feiern: Auf diesem Album vereinten sie noch mehr als zuvor Klänge verschiedener Kontinente und aus verschiedenen Kontexten und entwickelten so ihren besonderen Klang weiter. Als erste Instrumentalgruppe überhaupt wurde die australische Band für den Australian Music Prize nominiert.

Ihr siebtes Album “Nightjar” lässt durch die Zusammenarbeit mit dem Pianisten und Keyboarder Chris Abrahams eine neue Perspektive auf die Musik der Band zu. Abrahams — seines Zeichens Mitglied des legendären Trios für improvisierten Minimal The Necks — bringt seine funkelnde musikalische Herangehensweise hervorragend in die bestehenden Dynamiken ein und hebt die Band damit auf neue Höhen.

Besetzung: Jeremy Rose (sax, cla); Nick Garbett (trp); Alex Boneham (b); Alex Masso (dr, perc)