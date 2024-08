Zeit für Neuanfänge. Das Olivia Trummer Trio lotet Grenzen aus und tastet sich mit den Mitteln und Werten des Jazz in den Pop vor. In einem brandneuen Song-Programm treffen eingängige Melodien auf spontanen Ideenreichtum, musikalische Virtuosität auf von Kopf bis Fuß genießbare Grooves. Die neuen Songs erzählen von unerwarteten Abzweigungen auf dem Lebensweg, von Liebe, die Raum und Zeit aufzulösen vermag. Es ist Musik, die einlädt, die Welt mit neuen, offenen Augen zu sehen.

Die deutsche Pianistin, Sängerin und Komponistin Olivia Trummer wird zu den interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation gezählt. Mit Tasten und Stimme formt sie neue Verbindungen zwischen den Genres, wofür sie bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Ihre in New York City verbrachten Studienjahre sowie ihr enger Bezug zur klassischen Musik dienen dabei seit je her als Inspirationsquellen. Sie ist weltweit auf Bühnen aktiv, als Bandleaderin eigener Projekte sowie als Mitglied von Kurt Rosenwinkels „Caipi“ Band. Das Jazzwise Magazine (UK) schreibt: “Trummer’s music sarges the same sense of joyousness and wonder as that of her contemporary, Esperanza Spalding.“ (Peter Quinn / jazzwise magazine).

Mit Makar Novikov aus Moskau ist das Olivia Trummer Trio mit einem der bekanntesten russischen Jazz-Kontrabassisten besetzt. Als erfahrener Begleiter und virtuoser Solist spielte er beispielsweise mit Jimmy Cobb, Clark Terry, Jimmy Heath und James Spaulding und tritt regelmäßig mit Alex Sipiagin, Antonio Faraò, Chico Freeman oder auch Isfar Sarabski in Erscheinung. Während des Kriegsausbruchs mit nur einem Koffer auf Tour in Italien gestrandet, lebt er mittlerweile in Norditalien, lehrt an der Siena Jazz University und kann als glücklicher Neuzugang der europäischen Jazzszene verstanden werden.

Der Schlagzeuger Amir Bresler schloss das Jazzprogramm an der Thelma-Yellin National High School of the Arts in Givataim, Israel mit Auszeichnung ab und etabliert sich seitdem international als einer der gefragtesten Schlagzeuger. 2010 tourte Amir mit dem weltberühmten Bassisten, Sänger und Komponisten Avishai Cohen um die ganze Welt. Seit 2013 ist er festes Mitglied des Omer Klein Trios und arbeitet darüberhinaus mit Künstlern wie beispielsweise Sam Yahel, Mark Turner, Gilad Hekselman, Shai Maestro, Yotam Silberstein. Sein Spiel besticht durch eine fantasievolle Fluidität und einen unwiderstehlichen Groove.

Besetzung: Olivia Trummer (p, voc); Makar Novikov (b); Amir Bresler (dr)