Chris Geisler Trio feat. Miriam Ast (presented by IG Jazz)

Die Musik dieses Trios ist für den Hörer wie eine Befreiung von innerer Spannung und entschleunigt ihn auf ganzer Linie. Hier trifft poesievolles und lyrisches Pianospiel auf spannungsvolle Rhythmussektion, die mit angenehm treibenden Jazzklängen von hoher Qualität und Intension vom Alltag ablenken.

Chris Geisler, Pianist, Arrangeur und Komponist und in der Szene wahrlich kein Unbekannter, ist mit seinem warmen und poetischen Klavierspiel der Ideengeber des Trios. Wenn dazu die Bassistin Karo Höfler und der Schlagzeuger Ferenc Mehl ihre Akzente beisteuern – dann kann man getrost die Seele baumeln lassen.

Für dieses Konzert hat das Trio die charismatische Sängerin Miriam Ast eingeladen. Die Vokalistin und Komponistin ist in Deutschland und Großbritannien tätig. Im Mai 2023 veröffentlichte sie ihr zweites Album „Tales & Tongues", auf dem sie europäische Volkslieder im Modern Jazz Stil neu interpretiert. Nach einem Abschluss mit Auszeichnung an der Royal Academy of Music London war sie fünf Jahre vorwiegend in Großbritannien als Jazzsängerin und Dozentin aktiv. Sie trat mit eigenen Projekten bei EFG London Jazz Festivals und im bekannten Ronnie Scott‘s Jazz Club auf. 2017 gewann sie den Best Vocalist Prize beim internationalen Jazzwettbewerb in Bukarest mit ihrem Duo, woraufhin sie ihr erstes Album „Secret Songs“ veröffentlichte.

Ast war vier Jahre lang Dozentin für das Hauptfach Jazzgesang am Leeds Conservatoire in Nordengland und lehrt seit 2023 Jazzgesang an der Hochschule für Musik Würzburg.

Besetzung: Miriam Ast (voc); Chris Geisler (p); Karoline Höfler (b); Ferenc Mehl (dr)