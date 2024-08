Groove is in the heart feat. Fola Dada

Fola Dada liebt Musik, auf die getanzt werden kann, dazu gehört die House Music, der Hip Hop und Nu Soul vor allem der 90er Jahre. Mit Oli Rubow am Schlagzeug, Ulf Kleiner am Rhodes und Synthi hat sie zwei Kollegen mit an Bord, die es sich zur Passion gemacht haben, diese Musik live zu spielen. Künstlerinnen, wie CeCe Peniston, Robin S, Erykah Badu, Mary J Blige und viele andere werden das Repertoire des Abends prägen. Es soll getanzt und mitgesungen werden. Aber nicht nur „Songs from the Past“ werden gespielt, sondern auch die eine oder andere Eigenkomposition und vielleicht schleicht sie auch ein Reggae mit rein, denn das gehört ja zu einer Groove is in the Heart Session dazu.

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (rhodes, keys); Joscha Glass (b); Oli Rubow (dr)