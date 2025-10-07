2025 Portals Tour - Special guests: Velvet Rush & Final Stair.

The Vintage Caravan verbinden modernes Progressive Rock-Feeling mit Classic-Rock-Wurzeln und 70s-Gitarrenarbei. Das Trio aus Reykjavík ist bekannt für seine energiegeladenen Shows und tourt als Headliner durch Europa, Großbritannien und Südamerika.

Ihr Sound lebt von nostalgischem Drive, bluesigen Ausflügen und frischen Einflüssen, die sie zu einer unverwechselbaren Handschrift verdichten. Nach Auftritten bei Wacken, Roskilde, Hellfest oder Werchter sowie Touren mit Acts wie Opeth, Europe oder Blues Pills haben sich The Vintage Caravan als feste Größe etabliert.

Ihr Album Monuments erschien 2021 bei Napalm Records, das neueste, Portals, folgt im September 2025. Wer wissen will, wie man ein klassisches Rockfundament neu denkt, ist bei The Vintage Caravan genau richtig.

Als Special Guests mit dabei: Velvet Rush mit ihrem energiegeladenen Mix aus Hard Rock, Soul und 70s-Vibe, sowie Final Stair, die Alternative- und Post-Grunge-Einflüsse zu einer dichten Soundwand verdichten.

Ein Abend mit drei Bands, die Retro neu denken.