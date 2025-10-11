The Vipers - A Queen Tribute Show

Freddie Mercury und die unvergesslichen Shows von Queen haben Musikgeschichte geschrieben. The Vipers zollen dieser Legende Tribut und bringen die Energie und Magie von Queen auf die Bühne. Sänger Beppe beeindruckte 2014 in der italienischen Version von „The Voice“ mit seiner außergewöhnlichen Stimme und Bühnenpräsenz. Seit 2002 spielte die Band über 3000 Liveshows in ganz Europa und etablierte sich insbesondere in den Niederlanden als feste Größe. Auch in Deutschland und der Schweiz wächst die Begeisterung. Mit Hits wie „We Will Rock You“, „A Kind of Magic“ und „The Show Must Go On“ verspricht die Show ein mitreißendes Konzerterlebnis zu werden.