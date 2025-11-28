The Voice Chords Reloaded

Mit Coversongs aus Soul, Rock und Pop bescheren euch The VoiceCordsReloaded eine gleichermaßen energiegeladene wie stimmungsvolle Vorweihnachtszeit: eine dynamische Mischung aus mitreißend, groovenden Songs und gefühlvollen Balladen.

Die drei Frontfrauen Bärbel, Becci und Erika begeistern dabei mit virtuoser Einzelperformance sowie kraftvoller Harmonie zu Dritt. Mit ihrer leidenschaftlichen Freude an der Musik und am Zusammenspiel mit Bernie (bass), Marek (guit), Tom (drums) und Wolle (keys) wird dies ein Adventabend zum Ankommen, Mitfeiern und Genießen.