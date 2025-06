THE WAILERS sind zurück!

Die wohl bekannteste Reggaeband des Planeten kommt im Sommer 2025 für vier Konzerte nach Deutschland und präsentiert neben ihrem umjubelten neuen Album Evolution ein Best Of Konzert zum 40-jährigen Jubiläum von Bob Marley & THE WAILERS‘ Album „Legend“.

Gemeinsam mit Bob Marley haben THE WAILERS Reggae-Geschichte geschrieben. Mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren ist Legend, das Best Of von Bob Marley & THE WAILERS, das erfolgreichste Reggaealbum aller Zeiten und als einziger Vertreter des Genres auf der Liste der 100 meistverkauften Alben weltweit. Neben physischen Verkäufen hat die Musik der Wailers Klickzahlen im zweistelligen Milliardenbereich, mit knapp 30 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify allein, erreicht.