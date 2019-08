Der Kirchen-, Jugend- und Projektchor St. Oswald mit örtlichen Bandmusikern und Solisten aus ehemaligen JugendchorsängerInnen übernehmen den musikalischen Part. Die eindrückliche Musik wird durch Lichteffekte und Videoinstallationen verstärkt. Als Projektpartner ist die Nardinischule des erzbischöflichen Kinderheims St. Kilian, Walldürn mit von der Partie. Jugendliche mit belastenden Lebensumständen werden die Thematik aktualisieren und regionalisieren.

Inhaltlich geht es um den Jugendlichen „Pink“, der sich von seiner Außenwelt isoliert – eine Mauer um sich baut. Pink wächst auf bei seiner überbehütenden Mutter (alleinerziehend), sitzt stundenlang vor dem Fernseher, flüchtet sich in Scheinwelten, bekommt Druck von der Schule ("Hey teacher"). Er liebt seine Freundin – schafft es aber nicht vor lauter Fernseh- und Drogenkonsum ihr einfach nur zuzuhören. Sie verlässt ihn, „another brick in the wall…“