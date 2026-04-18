The Way Back

Am liebsten spielt er Gitarre. Aber es herrscht Krieg und der Junge wächst heran zwischen Flucht und Bombenalarm. Nach einer Explosion bleibt der rechte Arm allein zurück und sucht auf dem Weg nach Hause nach den anderen Teilen seines Körpers. Kann er sich wieder zusammensetzen – und kann die Liebe zur Musik dabei helfen? Ein Arm allein kann schwer Gitarre spielen…

In der hochpoetischen und hoffnungsvollen Inszenierung des Double Theatre aus Taiwan verschmelzen Erzähltheater, Figurenspiel, Livemusik und Choreografie zu einer Erzählung über das Menschsein in Zeiten großer Konflikte und die Bedeutung von Kunst: Wie können wir uns selbst wiederfinden? Was macht uns als Menschen aus? Eine bildhafte, musikalische und trotz des schweren Themas humorvolle Theaterstunde.