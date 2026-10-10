THE WEDDING PRESENT (UK) – SEAMONSTERS 35th ANNIVERSARY TOUR

The Wedding Present spielen 2026 eine Reihe von Konzerten in Deutschland, um den 35. Geburtstag der Veröffentlichung ihres wegweisenden Albums „Seamonsters“ zu feiern.

Nach der Veröffentlichung von „Seamonsters“ – das 1991 innerhalb von zwölf Tagen vom legendären Steve Albini aufgenommen wurde – schrieb „The Guardian“: „Albini hat The Wedding Present beträchtliches Gewicht verliehen, wobei Gedges Stimme zwischen Reihen finster blickender Gitarren hindurchfließt“ und nahm das Album in seine Liste der „1.000 Alben, die man gehört haben muss, bevor man stirbt“ auf. Trotz seines kompromisslosen Sounds erreichte das Album Platz 13 der britischen Albumcharts und wurde als Klassiker gefeiert.