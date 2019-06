Musical- Zeit für die Kelternspiele: Nach den hinreißenden Aufführungen des Musicals „Robin Hood“ im Jahr 2016 (Foto) verwandelt sich der Metzinger Kelternplatz im Sommer 2019 wieder in eine Open-Air-Bühne, auf der dieses Mal die Musicaladaption des bekannten Hollywoodfilms „The Wedding Singer“ spielt.Wieder eine klassische Liebesgeschichte, aber aus den 80ern - im Zentrum Robbie und Julia. Er ist Sänger einer Hochzeitband, sie Kellnerin. Beide stecken fest in Partnerschaften, die ihre Sehnsucht nach einer erfüllten Liebe nicht befriedigen können. Zunehmend erkennen sie, dass Geld und Abhängigkeit nicht das sind, wonach sie streben. Zwei hoffnungslos romantische Charaktere in einer Welt, die unter dem Einfluss der Wall Street zunehmend materialistisch und berechnend wird.

Wie fühlt sich das an, was man „Liebe“ nennt? Ist Liebe wirklich so romantisch, wie sie Film und Musik zeigen? Ist man nur glücklich, wenn man liebt? Und welche Rolle spielt das Geld? Diese zeitlosen Fragen stehen im Zentrum dieses ungemein temporeichen und vor Lebendigkeit strotzenden Musicals mit eingängigen Balladen und rockig-poppigen

Nummern im Stil der 80er Jahre.

Regie: Birgit Hein

Musikalische Leitung: Stephen Blaich

Choreografie: Katja Privitera

Gesang: Christina Reges-Manz

Das Ensemble: Musical-Werkstatt der Musikschule und Kelternspiele Metzingen mit Band und Chor

Freuen Sie sich auf die Hochzeit des Jahres inmitten des Metzinger Kelternplatzes!