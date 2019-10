The Weight + The Wake Woods

Mit The Weight und The Wake Woods gehen im Herbst 2019 zwei junge Rockbands gemeinsam auf Double Headliner Tour, die zu den vielversprechendsten im deutschsprachigen Raum zählen dürften!

Vollgepumpt mit Inspiration aus den Anfängen der Rockmusik sind sie für ihre jeweiligen Debutalben von der Presse in den siebten Himmel geschrieben worden.

Ihr großartiges Gespür fürs Songwriting und die elektrisierenden Live Shows packen einen richtig bei den Ohren. Frech und frisch gehen beide Bands zur Sache und sie verstehen ihr Handwerk. Das blieb nicht unbemerkt! Deep Purple und Status Quo klingelten für Support Shows an. Auch beim legendären WDR Rockpalast durften sie sich bereits dem TV-Publikum präsentieren. Man darf sich also auf eine gehörige Portion Adrenalin einstellen, wenn man die Shows der Wiener The Weight und The Wake Woods aus Berlin besuchen wird! Mit im Gepäck haben The Weight ihr neues Album „Live Tapes“, welches am 27. September veröffentlicht wird.