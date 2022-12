Meet the lohs feat. Nicole Metzger - predented by Ig Jazz

Seit jeher sind wir fasziniert von der Magie des Mondes.

Der Jazz hat es schon immer geschafft, diese Faszination Musik und Worte zu fassen.

Mit Klassikern des Great American wie “Fly me to the moon”, “Blue moon”, “Old devil moon” oder der Van Morrison- Klassiker “Moondance” gehen wir auf eine Reise durch die Nacht.

Meet the Lohs ist Vater und Sohn, Familie und Freunde, alter und neuer Jazz. Feinste Musik, zusammengetragen aus den unterschiedlichen musikalischen Vorlieben, die der Altersunterschied mit sich bringt.

Mit Nicole Metzger begleiten Jens und Phileas Loh an diesem Abend eine Sängerin, die wahrlich zu den großen des deutschen Jazz gezählt wird.

Martinn Kunzler, Autor des Rowohlt Jazz-Lexikons, schreibt über sie: Nicole Metzger ist eine der komplettesten Sängerinnen jener Königsklasse namens Jazz-Mainstream auf der internationalen Szene. Aber trotz ihrer umwerfenden technischen Perfektion bleibt da stets die Magie spürbar, die Wärme von Stimme und Persönlichkeit.

Mit auf der Bühne steht Wesley G., der an der Gitarre mit lupenreiner Technik und immer wieder ausdrucksstarken, impulsiven Soli beeindruckt und mit seinem melodischen Gitarrenspiel verzaubert.

Besetzung: Nicole Metzger (von); Welsey G (git); Jens Loh (b); Phileas Loh(dr)