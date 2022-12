Mit „Lonely Poet“ veröffentlicht das Axel Kühn Trio sein bereits viertes Album. Dem Sinnbild des einsamen Dichters entsprechend, ist die Musik des Trios lyrischer als in vergangenen Tagen. Durch jeden Ton erklingt ein Maximum an Aussagekraft und Bedeutung. Dabei unterstützt sich das Trio, bestehend aus Axel Kühn (Kontrabass), Ull Möck (Piano) und Eckhard Stromer (Schlagzeug), stets gegenseitig und agiert wie ein perfekt aufeinander abgestimmter Organismus. Durch ihre langjährige Zusammenarbeit sind sie zu einer starken musikalischen Einheit zusammen gewachsen.

Trotz lyrischem Ansatz ist ihre Musik kraftvoll groovend, energiegeladen und von scheinbar unerschöpflicher Kreativität erfüllt. Dabei setzt das Axel Kühn Trio seinen weg, welchen es bereits bei den Vorgänger Alben eingeschlagen hat konsequent fort und bleibt seiner besonderen Mischung aus Jazz, Pop, Rock und World Music treu.

„Lonely Poet“ enthält 8 abwechslungsreiche Eigenkompositionen unterschiedlicher Thematik. Stücke wie „Passing Heroes“ oder „Waltz for Chick“ huldigen längst verstorbene Jazzgiganten. „Mali“ ist inspiriert durch einen Aufenthalt auf der kroatischen Insel Losinj und bei „Like a Storm“ ist schlicht und ergreifend der Name Programm. „Unknown Destination“ beschreibt die Spontanität des Jazz im allgemeinen. Durch die Improvisation ist es manchmal völlig offen, in welche Richtung sich ein Stück bewegt. Es entsteht eine Wechselwirkung von Musiker, Raum, Zeit und Publikum, welche einzigartige, nicht wiederholbare Momente entstehen lässt. So versteht es auch das Axel Kühn Trio, seine Zuhörer auf eine spannende Reise mit vielen Überraschungsmomenten und offenem Ziel mitzunehmen.

Besetzung: Axel Kühn (b); Ull Möck (p); Eckhard Stromer (dr)