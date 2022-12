Die "Hot Damn Horns & The Soul Machine“ sind ein 7-köpfiges Funk-Feuerwerk, das instrumentalen Funk & Soul, Afrobeat und Hip-Hop mit der Virtuosität erstklassiger Jazzmusiker kombiniert.

Die berüchtigten „Hot Damn Horns“ sind ein Bläsersatz, der nicht nur durch sein bekömmliches Äußeres besticht, sondern vor allem auch durch messerscharfe Riffs, schwindelerregende Solis und waghalsige "Doits" jedem Keyboardbläsersatz das Fürchten lehrt. Christian Mück (trumpet), Christoph Beck (saxophone) und Florian Seeger (trombone) zelebrieren den analogen Bläsersatz - in Zeiten elektronisch verfremdeter Bläsersounds ein absolutes Highlight. Kein Wunder also, dass sie schon mit Größen wie Tony Hadley (Spandau Ballet) oder Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) auf der Bühne standen.

Unterstützt werden sie dabei von einer mit allen Wassern gewaschenen Rhythmusgruppe. Christoph Neuhaus (guitar), Martin Sörös (organ), Alex Uhl (electric bass) und Eckard Stromer (drums) bilden das Fundament für mitreißende Eigenkompositionen des instrumentalen Funk & Souls. Im Mittelpunkt der Show steht dabei der Groove - tanzbar und energiegeladen.

Titel wie „Shake Your Leg“, „Do The Didi Dance“ oder „Sleepy Punch“ sind bezeichnend für das Programm - das Motto ist klar:

Come by and dig out your dancing shoes!

Besetzung: Christian Mück (tr); Christoph Beck (sax); Florian Seeger (trb); Christoph Neuhaus (git); Martin Sörös (org); Alex Uhl (b); Martin Grünenwald (dr)