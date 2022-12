Keys´n´wood Kollekte 13

Am heutigen Dienstag treten im BIX gleich zwei Trio-Formationen auf die Bühne — unterstützen Sie den Jazz-Nachwuchs und werden Sie Teil eines bunten Live-Programms!

Keys’n’Wood

Das Jazz-Trio Keys’n’Wood wurde 2022 von drei jungen Stuttgarter Musikern gegründet. Die Besetzung – bestehend aus Klavier und zwei Holzbläsern – bietet den Freiraum, in zeitgenössischen Kompositionen und Arrangements die Funktionen und Rollen der Instrumente neu zu definieren.

Die Musiker, die sich im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg kennengelernt haben, ergänzen sich in ihrem Spielen zu einem klaren, lebendigen und dynamischen Bandsound. Der vielfältige Einsatz der Holzblasinstrumente, untermauert durch das zwischen Begleitung und Führung changierende Klavier, lässt bekannte sowie unbekannte Melodien in völlig neuem Gewand erscheinen.

Besetzung: Oskar Rimmele (p); Moritz Rummel (reeds); Felix Burrer (reeds)

kollekte13

2021 haben sich Tim Neumaier (Posaune), Anna Springer (Fender rhodes, Orgel) und Jonas Stephan (Schlagzeug) zusammengefunden, um das

Trio kollekte13 zu gründen. Die Band setzt sich hauptsächlich mit Kompositionen von Tim Neumaier auseinander. Die daraus entstehende Musik ist

grenzüberschreitend und kann zwischen Free jazz, Neuer Musik und populärer Musik verortet werden. So sind die Stücke inspiriert von barocken Kompositionen, Werken Neuer Musik, aber auch Jazzkomponist*innen und Musiker*innen wie bspw. Miles Davis und sein Schafen in den 70er Jahren („Bitches Brew“, „Live-Evil“ u.A.) oder Albert Mangelsdorf beeinfussen den Stil maßgebend. Ebenso fießen Eindrücke aus Metal und Electronica in die Kompositionen mit ein. Tatsächlich stellt es sich als schwierig dar, der aus Schubladen herausgelösten Musik von kollekte13 ein Label aufzudrücken. Lebendige Improvisation und Experimentierlust vereint das Trio zu einer fießenden Musik, welche ständig im Wandel ist.

Besetzung: Tim Neumaier (pos), Anna Springer (B3); Jonas Stephan (dr)