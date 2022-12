Evolution of standard ensemble & ensemble "play with Axel"

Am heutigen Dienstag treten im BIX gleich zwei Formationen auf die Bühne — unterstützen Sie den Jazz-Nachwuchs und werden Sie Teil eines bunten Live-Programms!

Evolution of Standard Ensemble

Spurensuche nach den Ursprüngen bekannter Jazz Tunes – eine Zeitreise in die Jahre, in denen Standards zu Standards wurden – das ist das Konzept des „Evolution of Standard“ Ensembles der HMDK Stuttgart unter Leitung von Prof. Mini Schulz.

Mit viel Raum für Spontanität im Moment, jedoch immer mit dem Fokus, ganz als musikalische Einheit zu klingen, performen Annika Franz (voc), Carl Krämer (s), Noah Diemer (p), Valentin Hansel (git), Egon Bucher (b) und Mario Moser (dr) an diesem Abend Stücke ihrer Jazz-Helden.

Besetzung: Annika Franz (voc); Carl Krämer (sax); Noah Diemer (p); Valentin Hansel (git); Egon Bucher (b); Mario Moser (dr)

Ensemble „Play with Axel“

Das Ensemble „Play with Axel“, geleitet durch den preisgekrönten Bassisten und Bandleader Axel Kühn, spielt hauptsächlich Songs aus dem Pop und Soul Genre und präsentiert diese groovy aber trotzdem in jazzigem Gewand. Dabei steht ein klarer Fokus auf der warmen Stimme des norwegischen Sängers Mats Nilsen, knackigen Bläsersätzen, Groove und natürlich auf Interaktion und spannenden Improvisationen. Die Zuhörer/-innen erwartet ein packendes Konzerterlebnis mit guten Vibes und purer Spielfreude!

Besetzung: Mads Nilsen (voc); Felix Burrer (sax); Carl-Philipp Krämer (sax); Ivan Mykhailov (sax); Yoshi Tschira (git); Oskar Rimmele (p); Axel Kühn (b); Florian Anger (dr)