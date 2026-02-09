Jake Smith, auch bekannt als THE WHITE BUFFALO, hat sich in den vergangenen 20 Jahren als angesehener Countryfolkmusiker und Songwriter etabliert. Zu seinem Werk gehören prominente Song- und Soundtrack-Platzierungen in der Welt des Fernsehens und Films, darunter die TV-Serien Sons Of Anarchy, This Is Us, Californication, The Punisher oder The Terminal List.

Besonders die zahlreichen Soundtrack Beiträge zu der US Kult TV Serie Sons of Anarchy machten ihn bei uns bekannt. Allen voran dank des Songs ,,Come Join The Murder“, welcher das Serienfinale musikalisch untermalt und sogar für einen „Emmy“ nominiert wurde.

NPRs „All Songs Considered“ bejubelte THE WHITE BUFFALO als „erstaunlichen Geschichtenerzähler“, während das Magazin Classic Rock ihn zum „düstersten Country-/Blues-Export Amerikas“ erklärte.

Sein jüngstes Studioalbum „Year of the Dark Horse“ veröffentlichte THE WHITE BUFFALO 2022 über Snakefarm, Bassist und Keyboarder Christopher Hoffee und Schlagzeuger Matt Lynott begleiteten ihn bei den Aufnahmen zu „Year of the Dark Horse“ im Neon Cross Studio in East Nashville und sind auch 2025 wieder in der Live-Besetzung dabei. Acht Studioalben, drei EPs, sowie ein Live-Album, das im vergangenen Jahr im Oktober erschienen ist, stehen in der Diskografie. Das Live-Album “A Freight Train Through the Night” gab Smith die Möglichkeit auf 20 Jahre musikalischen Schaffens zurückzublicken und Publikumslieblinge und Deep Cuts im Livegewand zu präsentieren. Die Emotionen und die Leidenschaft des Live-Erlebnisses soll “A Freight Train Through the Night“ unterstreichen, Smith betont: „Was wir live machen, ist völlig anders als Studioalben. Pur und roh, keine Backing-Tracks, kein Auto-Tune und nicht perfekt, wir drei geben alles, wir in unserer reinsten Form.“ Mit diesem ebenso klassischen wie frischen Ansatz sollten THE WHITE BUFFALO Fans von Tom Waits, Nick Cave, Johnny Cash bis Tool, Rock’n’Roll der Sixties oder dem Dark-Noir- Western-Sound in Quentin Tarantino-Filmen begeistern können.