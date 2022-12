Im Mittelpunkt des pointenreichen Kammerspiels von Pulitzerpreisträger Ayad Akhtar steht die Familie des aus Pakistan in die USA eingewanderten Patriarchen Afzal. Die Werte seines Heimatlandes aufrechterhaltend, gerät er mit seinen Töchtern in mehrere Konflikte: Mahwish möchte heiraten, muss aber warten, bis ihre ältere Schwester Zarina diesen Schritt geht; daher sucht Afzal dieser auf einem muslimischen Partnerportal einen Mann. Zündstoff bietet auch der Roman, den Zarina schreibt, in dem sie das Frauenbild des Propheten Mohammed hinterfragt. Als Afzal das Manuskript in die Hände fällt,

ist er entsetzt … The Who and the What bezieht sich auf ein Zitat des französischen Philosophen Jacques Derrida über den Zusammenhang zwischen dem WER und dem WAS in der Liebe. Ein kurzweiliges Vergnügen,

[…] ein Abend, der lange nachwirkt, meinen die Salzburger Nachrichten.

In der Rolle des Afzal ist nach einer Umbesetzung nun Hansa Czypionka zu erleben. Hansa Czypionka studierte Schauspiel an der renommierten Folkwang Hochschule in Essen und spielte u.a. am Schauspielhaus Bochum und am Wiener Burgtheater. Er wirkte mit im Oscar-nominierten Film "Jenseits der Stille" von Caroline Link sowie in Dominik Grafs Kultfilm "Die Sieger". Für seine Darstellung des Kemal Kayankaya in "Happy Birthday, Türke!" von Doris Dörrie wurde er mit dem Bayrischen Filmpreis und dem Civis-Preis ausgezeichnet.