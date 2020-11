Afzal, Patriarch einer aus Pakistan nach Atlanta in die USA eingewanderten Familie, hat sich zu einem erfolgreichen Taxiunternehmer hochgearbeitet. Seit dem frühen Tod seiner Frau versucht der strenggläubige Muslim seine beiden Töchter Zarina und Mahwish nach den überlieferten Werten seines Heimatlandes zu erziehen. Doch die beiden inzwischen erwachsenen jungen Frauen wollen ihr eigenes Leben leben; insbesondere die emanzipierte Zarina fügt sich nicht widerspruchslos den väterlichen Traditionen. Für Afzal steht jedoch außer Frage, dass die jüngere Mahwish erst heiraten kann, wenn die ältere Zarina, eine erfolgreiche Harvard-Absolventin, unter der Haube ist. Heimlich sucht er auf einer muslimischen Online-Partnerbörse nach einem geeigneten Heiratskandidaten. Eli, ein zum Islam konvertierter Amerikaner, besteht den väterlichen Ehetauglichkeitstest. Trotz anfänglichen Widerstands lässt sich Zarina auf ein Treffen mit ihm ein. Erfreulicherweise stellt sie fest, dass Eli ebenso wie sie selbst Glaube und Religion kritisch hinterfragt. Er ermutigt Zarina darin, ihr Buch mit dem Titel „The Who and the What“ fertigzustellen, welches sich kritisch mit dem Koran, dem Bild des Propheten Mohammed und der Rolle der Frau im Islam auseinandersetzt. Ein Jahr später sind die beiden verheiratet und das Buch ist abgeschlossen. Alles könnte gut sein. Doch als Afzal zufällig Zarinas Manuskript entdeckt, kommt es für die Familie zu

einer Zerreißprobe…

Pulitzer-Preisträger Ayad Akhtar ist ein bedeutender Dramatiker unserer Zeit. Als Sohn pakistanischer Einwanderer kennt er die brennenden Fragen nach der Identität im Alltag von Migranten und gibt niemals einfache Antworten. „The Who and the What” ist ein brillant geschriebenes, hochbrisantes Stück und gleichzeitig ein leidenschaftliches Plädoyer für die Freiheit der Gedanken, Toleranz und die Liebe.

Der österreichische Schauspieler Heikko Deutschmann, der die Rolle des Afzal spielen wird, gehört zu den gefragtesten TV- und Bühnendarstellern im deutschsprachigen Raum. Er hat sich darüber hinaus als preisgekrönter Drehbuchautor und Regisseur einen Namen gemacht. Nach seiner Schauspielausbildung an der Berliner Hochschule der Künste erhielt er 1984 an der Berliner Schaubühne unter Peter Stein sein erstes Engagement. Von 1986 bis 1991 war er am Thalia Theater

Hamburg engagiert und arbeitete u. a. unter Regisseuren wie Robert Wilson, Jürgen Flimm, Ruth Berghaus. Es folgten Engagements am Schauspiel Köln, am Schauspielhaus Zürich, am Renaissance-Theater Berlin. Als Gaststar übernahm er Rollen u. a. in beliebten Krimi-Reihen wie „Rosa Roth“, „Tatort“, „Polizeiruf“, „SOKO Köln“, „Donna Leon“, „Der Alte“ und „Marie Brand“. Außerdem beeindruckte er in der preisgekrönten ARD-Produktion „In Sachen Kaminski“. Seit 2010 ist er als Tierarzt Dr. Philip Hansen in der beliebten Familienserie „Tiere bis unters Dach“ zu sehen.