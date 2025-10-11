The Wild Bobbin’ Baboons

Die Bobbin’ Baboons sind seit mehr als 25 Jahren den Freunden handgemachter und mitreißender Rock’n’Roll-Musik ein Begriff.

1000 Auftritte, 2000 Dosen Haarlack und 50 Paar spitze Schuhe haben die „Baboons“ in diesen Jahren abgeliefert, versprüht und zerschlissen und dabei bewiesen, dass die Musik der 50er-Jahre nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat und über alle Generations-grenzen hinweg zu begeistern vermag – regional und weit über die heimischen Grenzen von Koblenz hinaus.

In einer Zeit, in der Popularität oft eine kürzere Lebensdauer hat als die Mindesthaltbarkeit von Joghurt ist ein Vierteljahrhundert ununterbrochene Präsenz auf der Bühne schon bemerkenswert. Erleben Sie den Rock’n’Roll der Golden Fifties so wie er sein soll – mitreißend und energiegeladen und immer mit einem Augenzwinkern!