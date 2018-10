The Wize Guyz (UKR) Rockabilly-RocknRoll-Swing Highlight *live*

Ein echter Leckerbissen für Liebhaber der „Hep Cat Culture“ der 1930er, 40er und 50er Jahre: Rockabilly und Rock’n’Roll, Jump Blues, eine Prise Western-Swing und Boogie sowie eine volle Ladung wilde Bopper – auf alles das kann man sich bei den Konzerten dieser Band freuen!

Die vier Ukrainer sind mit Sicherheit eine der vielseitigsten, originellsten, wildesten und musikalisch versiertesten Formationen der derzeitigen europäischen Szene, was sich spätestens nach Veröffentlichung der Platte „Don’t Touch My Greasy Hair“ im Jahr 2010 und den seitdem andauernden, regen Touraktivitäten (inklusive Auftritten bei den entsprechenden Festivals) herumgesprochen hat. Gestartet vor fast 20 Jahren, ursprünglich als Psychobilly-Band, entwickelte sich der Sound des Quartetts im Laufe der Zeit stetig weiter, und zwar in Richtung eines überaus authentischen „Mid-Fifties-Rockabilly-Style“… und dies derart gekonnt und überzeugend, dass sie mittlerweile beim renommierten spanischen Plattenlabel El Toro Records unter Vertrag stehen, wo die letzten drei ihrer inzwischen insgesamt sechs Longplayer erschienen sind.

Support: CRABS ON THEIR BACKS

Rockabilly, Rock’n’Roll sowie hin und wieder eine Spritztour in artverwandte Genres – Stuttgarter Trio mit Songs von JOHNNY BURNETTE, LINK WRAY und CARL PERKINS

Goldmark’s (Kneipe beim Club Universum)

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mitte

http://www.facebook.com/wiseguyzrockabillycats