The Workaholics

Ursprünglich gegründet von KD und Gernot, doch bei einem mehr oder weniger zufälligen Auftritt mit Rhythmusbegleitung wurde Borky ein fester Bestandteil.

Ähnlich lief es mit Gonzo am Piano und dem Mann am Bass, der eigentlich Leadgitarrist einer der ältesten Bands der Schwäbischen Alb - Precoius Time - ist. Spielen die Workaholics zusammen mit Precoius Time, steht er mit beiden Bands auf der Bühne. Am Piano und Gesang macht es Gonzo nicht anders, denn auch er ist mit vielen anderen Besetzungen in der Region unterwegs und öfters auch schon im Vorprogramm der Workaholics an den Tasten.