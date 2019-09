The World of Musicals – Alle Hits in einer Show

Sichern Sie sich bis 29.09.2019 Ihren exklusiven 15% Frühbucherrabatt! Diese einzigartige Gala bietet eine überwältigende Zusammenstellung aller großen Hits aus der faszinierenden Welt der Musicals in nur einer Live-Show!

Ein außergewöhnliches Musikerlebnis, das mit hochkarätigen Sängerinnen und Sängern sowie sechsköpfigem Tanzensemble begeistert. Moderne LED-Bühnentechnik und authentische Kostüme sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente, in dem sich die unsterblichen Melodien großer Komponisten und Songwriter bestens entfalten können. Nie war es einfacher, mit nur einem Ticket die Erinnerung an all die großartigen Musical-Momente aufzufrischen - oder auch erstmals in die überwältigende Vielfalt dieses Genres einzutauchen. Lassen Sie sich für mehr als zwei Stunden in die emotionale Welt der Musicals entführen! Romantik & Drama, Gänsehaut & große Gefühle - das ist THE WORLD OF MUSICALS! Tickets erhalten Sie beim Rothenburg Tourismus Service, dem Fränkischen Anzeiger und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.worldofmusicals.de