The World Of Musicals - The Very Best of Musicals

Die einzigartige Musical-Gala bietet die besten Songs aus 100 Jahren Musicalgeschichte in einer großen, abendfüllenden Show mit unvergesslichen Hits aus Welterfolgen.

Songs wie Der König der Löwen, Mamma Mia, Frozen, Evita, Das Phantom der Oper, Les Miserables, The Greatest Showman, We will rock you u.v.a. Nie war es einfacher, mit der ganzen Familie in Erinnerung an große Musicalmomente zu schwelgen - oder aber bisher Verpasstes neu für sich zu entdecken. Und das, ohne in die Metropolen london oder New York reisen zu müssen!

Romantik und Drama, Gänsehaut und große Emotionen - die "Faszination Musical" ist seit Generationen ungebrochen, sei es auf der Bühne oder auch im Kino.

Die gesamte Vielfalt dieser Kunstform live, direkt vor der Haustür und für den Preis nur eines Tickets anzubieten: Das ist das seit Jahren bundesweit erfolgreiche Konzept von THE WORLD OF MUSICALS.