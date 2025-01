Benjamin Britten

The Young Person’s Guide to the Orchestra op. 34

Variationen und Fuge über ein Thema von Purcell

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Ariane Matiakh Leitung

Der britische Komponist Benjamin Britten hat sich viel mit der Volksmusik seiner Heimat beschäftigt und diese spannend und farbenreich für Orchester umgesetzt. Mit »The Young Person’s Guide to the Orchestra« hat Britten einen Klassiker geschaffen, der neben Saint-Saëns’ »Der Karneval der Tiere« und Prokofjews »Peter und der Wolf« zu den beliebtesten Werken des jungen Publikums geworden ist.

Das emotional packende Werk steckt voll schöner Melodien und raffinierter Rhythmen – und ist nebenbei eine Instrumenten-Vorstellung im besten Sinne: Die Orchesterinstrumente kommen selbst zu Wort und nehmen ihr Publikum mit auf eine kurzweilige Reise durch die abwechslungsreichen Variationen über ein 300 Jahre altes musikalisches Thema des englischen Barock-Komponisten Henry Purcell. Lebhaft und dramatisch, romantisch und mit Witz stellen sich die Instrumente in allen Farben und Charakterisierungen vor, unterhalten sich miteinander, schweifen vom Thema ab – von der Piccoloflöte bis zur kleinen Trommel, von den Streichern bis zu den Blechbläsern, von virtuos bis imposant. Unter der Leitung von Chefdirigentin Ariane Matiakh begeben wir uns auf die Spuren Benjamin Brittens und tauchen in seine englische Orchestermusik ein. Very british!