The Yvi Wylde Trio

Provinzrocker

Blues, Rock, Funk oder Pop? So einfach ist das nicht einzuordnen was euch dieses Trio auf die Ohren gibt. Glamrock-Disco-Blues nennen sie ihr selbstkreiertes Genre. Charmant wird dem Blues alles Traditionelle entzogen, sämtliche fiese Sounds der 80er werden ausgepackt und auch die funky Discoszene der 70er wird mit einem stetigen Augenzwinkern ordentlich durch die Mangel genommen. Yvi Wylde und ihre "Brothers from other Mothers" beherrschen diesen Stilmix und erzeugen damit einen originären Sound der seinesgleichen sucht.

Ipfi van de Fuck, wie Yvi auch genannt wird, ist eine gute Sängerin, die Country-Lines funky klingen lassen kann und dabei rockt wie Hölle. Ihr rotzig Hendrix angehauchtes Gitarrenspiel sowie das ein oder andere Jazz Lick machen den Glamrock-Disco-Blues des Yvi Wylde Trios definitiv zu einem Erlebnis.

Zusammnengefunden über Elitepartner hat das Trio aus Ostwestfalen-Lippe und Münster bereits ihre zweite CD im Gepäck. Nach der erfolgreichen Vorstellung von "The Supersonic Karma" vor zwei Jahren im club bastion, freuen wir uns dieses Jahr auf "Provinzrocker".

Yvi Wylde - Gesang, Gitarre

Hendrik Müller-Späth - Bass

Rolf Hering - Schlagzeug