The Zac Schulze Gang wurde 2020 in Gillingham (south-east UK) gegründet und hat sich den Ruf einer der am härtesten arbeitenden Bands in Kent erarbeitet.

Aufgebaut auf dem Spiel des elektrisierenden Gitarristen & Sängers Zac Schulze, drückt die Gang ihre liebe zu Künstlern des 20. Jahrhunderts aus um rasende, peppige Blues- und Rockmusik zu erschaffen.