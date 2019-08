“Green Running Hard Pop nennt die Stuttgarter Band ihre Musik, mit der sie sich innerhalb der letzten Jahre einen guten Ruf als Live-Band einspielte” (Lift Stuttgart)

Seit der Gründung im Jahr 1993 treten THE THING IN YOUR NOSE in Stuttgart und Umgebung auf. Der Musikstil der Band ist geprägt von Frankies Stimme und seinem herzerweichenden Saxophonspiel sowie den exzessiven Gitarrensoli und der groovenden Rhythmusgruppe. Das ganze ergibt tanzbaren Pop mit Hardrock- und Ska-Anleihen.