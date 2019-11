„Havin' a good time“ heißt es wieder, wenn ‘The Gospel People‘ auf große Europa-Tour gehen. Vom 13. Dezember 2019 bis zum 12. Januar 2020 sind die sieben Vollblut-Musiker aus den USA in Deutschland unterwegs, um das Publikum mit ihrer musikalischen Vielseitigkeit und packenden Bühnen-Performance mitzureißen.

Das rund zweistündige Programm erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ aus Amerika über den von Jazz und Soul inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen „contemporary“ Gospel mit seinen Rock- Pop- und RapEelementen. Charles W. Creath, Artistic Director des Ensembles, verspricht: Die Gospelmusik ist unser Leben und alles Potenzial, was wir haben, stecken wir in die Show. Jeder gibt einfach alles. Dass es angesichts dieses Versprechens kaum jemanden auf den Sitzen halten wird, ist elementarer Bestandteil der energiegeladenen Show, sich von der Virtuosität auf der Bühne anstecken zu lassen.

Denn nur wenn der Funke überspringt und Publikum und Sänger miteinander interagieren, entsteht das, was ‘The Gospel People‘ neben ihrem stimmgewaltigen Auftritt vor allem auszeichnet: das einzigartige Gemeinschaftserlebnis, zu dem auch ein eingespieltes Technik- und Backstage-Team beiträgt. Ob bei Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ mit Klassikern wie „Amazing Grace“ oder „Oh Happy Day“ oder bei „We are the World“, dem Welthit von Micheal Jackson und Lionel Richie, wird spürbar, „dass alles mit allem verbunden ist und dass wir letztlich alle zusammengehören“, so Charles W. Creath. „Wir haben unseren Teil getan, indem wir hart an unserem Programm gearbeitet haben, denn wir wollen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, sondern musikalisch kreativ bleiben und immer besser werden. Daher bin ich schon jetzt gespannt darauf, wie unsere Fans reagieren.“

Alles entscheidend ist der Wow-Effekt: „We are happy, when we had made the people happy!“