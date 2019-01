Ska ist ein Wettlauf gegen die schlechte Laune. Kaum eine andere Musik vertreibt so verlässlich allzu schwere Gedanken und Beine und lässt dennoch Raum für klare politische Botschaften. Das Motto „Ska against racism“ wird von THE BUSTERS gelebt, die Mitglieder haben ihre Wurzeln in Frankreich, Indien, Ägypten und Deutschland.

Mit ihrer üppigen Besetzung von 11 Musikern schaffen es THE BUSTERS, ihre Spielfreude energisch, uneitel und authentisch unmittelbar auf das Publikum zu übertragen. Extrem tanzbare Musik wird mit geistreichen Übergängen durch die beiden Frontleute garniert.

Ihre live-Vita umfasst renommierte Festivals, wie z.B. Taubertal, Open Flair, Chiemsee Reggae, Summerjam, Montreux Jazz Festival (CH), Wiesen-Festival (A), Gampel (CH), Greenfield (CH) und Mighty Sounds (CZ). Dass die Band im Ausland hochgeschätzt ist, zeigen die zahlreichen Touren in ganz Europa und Übersee. Highlights dabei: USA, Japan, Venezuela, Mexiko und Kolumbien.

Das aktuelle (17. Studio-)Album STRAIGHT AHEAD (Release 01.12.2017) präsentiert die Band in 17 frischen Stücken, auf denen sich besonders Joe Ibrahim als neuer Sänger an der Seite von Richie Alexander in Szene setzt.