2018 war ein gutes Jahr für die Wiener Band THE WEIGHT!

THE WEIGHT heimsten mit ihrem Debütalbum eine Nominierung für den österreichischen Musikpreis Amadeus Award ein, waren Mittelpunkt einer großen Pro7 Austria TV Kampagne, hielten sich monatelangen in den Top 20 der deutschen Heavy Rock & Native Album Charts mit Peak auf Rang 11 und spielten Supportshows für legendäre Rock Acts wie STATUS QUO, GENE SIMMONS und die US- Supergroup von JOHNNY DEPP, ALICE COOPER & JOE PERRY - den HOLLYWOOD VAMPIRES um nur ein paar Stationen eines äußerst erfolgreichen und bewegten Jahres zu erwähnen.

Nun wurden THE WEIGHT vom legendären WDR ROCKPALAST eingeladen!