The Handsome Family ist das Lebensprojekt des Ehepaares Brett und Rennie Sparks, die immer wieder aufs Neue durch ihre musikalische Vielfalt begeistern. Dabei setzen sie sich bewusst über Konventionen hinweg. Einfühlsame Lyrics und ihr Gespür für gutes Songwriting überzeugen auf ganzer Linie und machen ihre Musik zu einem Highlight für alle Americana-Fans!

Die beiden sind seit mehr als 26 Jahren verheiratet und musizieren gemeinsam mindestens schon genau so lange, wobei Brett immer für die Melodien und Rennie für die Lyrics zuständig ist. Ihre Songs wurden schon von etlichen anderen Musikern, wie z.B. Amanda Palmer, Christy Moore oder Andrew Bird, der sogar ein komplettes Cover-Album zu Ehren von The Handsome Family aufnahm, gecovert. Guns’n’Roses nutzten sogar einen Track als Intromusik für Ihre Südamerika Tournee und auch Bruce Springsteen und Ringo Starr outeten sich als große The Handsome Family Fans.

Das nunmehr zehnte und im September erscheinende Studioalbum "Unseen" (VÖ: 06.09.16 | Loose) des amerikanischen Duos aus New Mexico bringt 10 neue und wunderbare Songs hervor, die jeweils ein eigenes Farbmotiv verfolgen. Rennie ist begeisterte Künstlerin und bekannt für ihren lebendigen Einsatz dieser Elemente. Gold, Silber, Grün, Rot und Weiß sind die vorherrschenden Farben, die als Grundlage für die neuen Songs dienen. Diese kreative Fähigkeit spiegelt sich auch auf dem kommenden Album von The Handsome Family wieder.

Seit 2011 produziert Brett die Albumaufnahmen in Eigenregie in einer umgebauten Garage neben ihrem Eigenheim. Meistens finden die Aufnahmen mitten in der Nacht statt, wenn nur noch die Nachtfalter ihre Runden ziehen.

2016 füllen The Handsome Family mehr Hallen als jemals zuvor und zeichnen sich neben der Musik vor allem auch durch ihren Humor und der Interaktion mit dem Publikum während der Konzerte aus. Live wird das talentierte Ehepaar auf der Tour im Frühjahr 2017 von Jason Toth am Schlagzeug unterstützt.

MadisonBelles

Das Sextett aus Tübingen diesmal in kondensierter Duo-Formation: Die MadisonBelles stehen für Oldtime, Americana & Western Swing. Sie schnappen sich ganz locker und selbstbewusst die besten Country-Roots-Zutaten, drehen sie durch den Fleischwolf und fabrizieren damit ihren eigenen, höchst unterhaltsamen Americana-Sound.

Da gibt's dann Mountain Music in perfektem mehrstimmigem Gesang, virtuose Gitarren- und Mandolinenläufe in bester Bluegrass-Manier, Songs von Dolly Parton und Bill Haley werden kombiniert mit Musik von Joni Mitchell und Ry Cooder, und auch aus dem Soundtrack von "Oh Brother, Where Art Thou" bezieht die Band ihre Inspiration.

Das Resultat ist ein Best of Americana & Old Time Music, das vor Spielfreude und Musikalität geradezu sprüht.