The Time Flies

Seit 1988 arbeiten Herzig und Kienle in der US-Jazzszene als Komponisten, Arrangeure und Bandleader. Zwischen der Produktion eigener Alben arbeitet das Paar auf der Bühne und im Studio für stilistisch unterschiedliche Anspruchsträger wie Leni Stern, Rufus Reid, Tower of Power und Sting.

So ist der Fusionjazz auf The Time Flies. Funkyness, auch mal rockig unterfüttert. Grooves zwischen New York und New Orleans, lose balancierende Balladen, freier Fall. Gerade und ungerade, Improvisation und Komposition fließen beständig in- und umeinander. Melodiös und vollmundig, ohne die natürliche Eleganz der Musik in zuckerigen Arrangements zu ersticken. Im Gegenteil: Die Sache hat Luft und Raum, lebt, kommuniziert, zeigt Form und Schatten, ist „echt“. (Rolf Jäger)